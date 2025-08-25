Magdeburger Generalintendant Chavaz bleibt bis 2032

Magdeburg/Berlin (MH) – Julien Chavaz bleibt fünf weitere Jahre Generalintendant am Theater Magdeburg. Der Vertrag des Schweizer Regisseurs wurde bis zum Ende der Spielzeit 2031/32 verlängert, teilte die Stadt Magdeburg am Montag mit. Der 43-Jährige leitet das Vierspartenhaus seit 2022.

In dieser Zeit habe Chavaz hervorragende Arbeit geleistet, erklärte Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos), die auch Vorsitzende des Verwaltungsausschusses ist. "Ich bin davon überzeugt, dass der Generalintendant und das gesamte Team des Theaters Magdeburg auch in den kommenden Jahren die Landeshauptstadt kulturell bereichern."

Der 1982 in Bern geborene Chavaz will in den kommenden Jahren junge Künstler aus allen Sparten nach Magdeburg holen. Ziel sei es, das Theater als Sprungbrett für die nächste Generation von Regisseuren, Komponisten, Musikern, Tänzern und Schauspielern zu etablieren. "Die Stadt soll zu einem Magneten für kreativen Austausch werden", sagte Chavaz. "Darüber hinaus möchte ich das Theater Magdeburg noch nachhaltiger gestalten und mit weiteren Projekten für das Publikum von morgen entwickeln."

