Bayreuther Festspiele bekommen Interims-Geschäftsführer

Bayreuth/Berlin (MH) – Der kaufmännische Geschäftsführer der Bayreuther Festspiele, Ulrich Jagels, zieht sich bereits jetzt zurück. Darauf hätten sich die Gesellschafter der Festspiele-GmbH und Jagels einvernehmlich verständigt, teilten Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (CDU) und Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) am Dienstag mit. Ab 1. September werde übergangsweise Heinz-Dieter Sense für die Aufgaben bestellt. Anfang 2026 übernimmt Matthias Rädel den neugeschaffenen Posten eines General Managers.

Der gebürtige Bremer Jagels bildete seit 2021 zusammen mit Festivalleiterin Katharina Wagner die Geschäftsführung der Opernfestspiele. Die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner soll sich künftig auf die künstlerische Leitung konzentrieren. Sense war in der Vergangenheit bereits mehrfach als Geschäftsführer des Festivals tätig.

Der künftige General Manager Rädel wirkt seit 1999 an der Deutschen Oper Berlin als Leiter des Controllings und ist seit 2006 auch stellvertretender Geschäftsführer.

Die 113. Ausgabe der Festspiele endet am (heutigen) Dienstag mit einer Vorstellung der Oper "Parsifal".

(wa)

