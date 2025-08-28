Österreichischer Musiktheaterpreis an Klangforum Wien

Wien/Berlin (MH) – Mit dem Klangforum Wien steht ein Gewinner des Österreichischen Musiktheaterpreises 2025 fest. Das Ensemble erhält den Sonderpreis "Orchester", wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Es gelte als treibende Kraft der zeitgenössischen Musik und präge seit fast vier Jahrzehnten die Verbindung von Musiktheater und Avantgarde auf unverwechselbare Weise, hieß es.

"Die Verleihung des Sonderpreises 'Orchester' an das Klangforum Wien ist eine Auszeichnung für künstlerische Exzellenz, Innovationsgeist und die unermüdliche Arbeit an der Schnittstelle von Musik, Theater und Gegenwartskunst", erklärte Initiator und Präsident Karl-Michael Ebner. "Nicht nur prägt das Ensemble seit Jahrzehnten die österreichische Kulturlandschaft, sondern genießt zudem international höchstes Renommee – und das mehr als zu Recht", betonte er.

Der Österreichische Musiktheaterpreis wird seit 2013 für herausragende Leistungen in Oper, Operette, Musical und Ballett verliehen. Veranstalter ist der Verein Art Projekt. Die diesjährige Verleihung findet am 17. September im Zelt des Circus-Theater Roncalli am Wiener Heumarkt statt. Es gibt 15 Jurypreise sowie acht Sonderpreise.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Österreichischer Musiktheaterpreis 2024 verliehen

(01.09.2024 – 21:09 Uhr)

➜ Weitere Artikel zum Österreichischen Musiktheaterpreis

Link:

➜ http://www.musiktheaterpreis.at