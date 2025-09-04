BR-Symphonieorchester bekommt neuen Manager

München/Berlin (MH) – Der uruguayisch-deutsche Dirigent Tabaré Perlas wird neuer Manager des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BRSO). Der 53-Jährige übernimmt den Posten zum 1. April 2026, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Der langjährige Manager Nikolaus Pont verlasse den BR auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Perlas ist Geschäftsführer der Daniel-Barenboim-Stiftung und General Manager für das West-Eastern Divan Orchestra. Mit ihm gewinne man "einen ausgewiesenen Experten in sämtlichen Belangen des Orchestermanagements und mit hervorragenden internationalen Verbindungen", sagte der Programmdirektor Kultur des BR, Björn Wilhelm. Perlas habe die Erfolgsgeschichte des West-Eastern Divan Orchestra entscheidend mitgestaltet sowie beim Bau des Barenboim-Said-Akademie und des Pierre-Boulez-Saals in Berlin maßgeblich mitgewirkt. Dank dieser Erfahrungen werde er "auch beim geplanten Bau eines Konzerthauses in München wichtige Impulse setzen", erklärte Wilhelm.

Der 1972 in Montevideo geborene Perlas nannte es eine große Ehre, künftig einen Beitrag an der künstlerischen Exzellenz des BRSO zu leisten. "Die nachhaltige Stärkung der internationalen Ausstrahlung sowie der regionalen Verankerung des BRSO in einer Zeit des Wandels im Kulturleben ist eine Herausforderung, der ich mit Freude entgegensehe", sagte er.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum BR-Symphonieorchester

Link:

➜ https://www.brso.de