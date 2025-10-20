Luzerner Theater bekommt Doppelspitze

Luzern/Berlin (MH) – Katja Langenbach und Wanda Puvogel werden ab der Spielzeit 2026/27 die neuen Intendantinnen des Luzerner Theaters. Sie übernehmen gemeinsam die Nachfolge von Ina Karr, die als Generalintendantin zur Deutschen Oper am Rhein wechselt. Das teilte das Haus am Montag mit. Der Stiftungsrat habe sich für eine interne Lösung entschieden, "um eine Kontinuität der sehr erfolgreichen künstlerischen Arbeit der vergangenen Jahre zu ermöglichen", hieß es.

Stiftungsratspräsidentin Anja Meyer erklärte, der Rat sei froh, "zwei versierte und erfahrene Theaterfachfrauen für die Leitung unseres Theaters zu gewinnen, die eng mit dem Haus verbunden sind". Langenbach und Puvogel wirken seit 2021 als Schauspiel- beziehungsweise Tanzdirektorin am Luzerner Theater. Diese Funktionen werden sie an interne Kräfte übergeben.

Die personell größte Sparte Oper wird wie bisher gemeinsam von Operndirektorin Ursula Benzing und Musikdirektor Jonathan Bloxham geleitet. Teresa Rotemberg bleibt Leiterin des Jungen Luzerner Theaters. "Wir sehen den unschätzbaren Wert des Zusammenspiels von vier Sparten an einem Haus", erklärten die designierten Intendantinnen. "Ziel für dieses Haus ist eine gemeinsame künstlerische Vision."

