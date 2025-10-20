Este gewinnt German Conducting Award

Köln/Berlin (MH) – Henri Christofer Aavik hat den German Conducting Award 2025 gewonnen. Der Este erhielt den mit 15.000 Euro dotierten ersten Preis und den Publikumspreis in Höhe von 3.000 Euro, wie der Deutsche Musikrat am Montagabend mitteilte. Tafur-Díaz setzte sich unter zwölf Finalisten – zwei Frauen und zehn Männer – durch, die eine Jury aus 234 Bewerbungen ausgewählt hatte.

Den 2. Preis und ein Preisgeld von 10.000 Euro erhielt der Chilene Luis Toro Araya. Der 3. Preis (5.000 Euro) ging an Friedrich Praetorius aus Deutschland. Die Preisträger werden darüber hinaus zu Engagements beim WDR Sinfonieorchester, dem Gürzenich-Orchester Köln, der Oper Köln, dem Konzerthausorchester Berlin, der Dresdner Philharmonie, dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg und den Münchner Symphonikern eingeladen.

Der German Conducting Award fand zum fünften Mal als internationaler Wettbewerb statt. Zuvor wurde er seit 1995 als "Deutscher Dirigentenpreis" für Stipendiaten des Dirigentenforums des Deutschen Musikrats ausgetragen.

