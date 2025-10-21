Thielemann wird Professor an Universität Mozarteum

Salzburg/Berlin (MH) – Der Dirigent Christian Thielemann folgt einem Ruf an die Universität Mozarteum Salzburg. Der gebürtige Berliner wird mit dem Wintersemester 2026/27 eine Lehrtätigkeit als Universitätsprofessor für Orchesterdirigieren aufnehmen, teilte die Einrichtung am Dienstag mit.

Auch die aus Georgien stammende Violinistin Lisa Batiashvili und der in Bremen geborene Pianist Claudio Martinez Mehner starten im Herbst 2026 als neue Universitätsprofessoren am Mozarteum. Mit der Berufung der drei Künstler setze die Universität ein starkes Signal für die Zukunft, hieß es.

"Die Universität Mozarteum Salzburg genießt weltweit ein herausragendes Renommee und steht für Qualität, Traditionsbewusstsein, Innovation und künstlerische Strahlkraft", erklärte Rektorin Elisabeth Gutjahr. Eben dies verkörperten Thielemann, Batiashvili und Mehner. Sie würden hochtalentierte und -motivierte Studenten "auf ihrem Weg zur Professionalität begleiten, aber auch die Weiterentwicklung der Institution maßgeblich mitgestalten werden", betonte Gutjahr, deren Amtszeit im Frühjahr 2026 endet. Ihre Nachfolgerin wird Constanze Wimmer, derzeit Vizerektorin der Grazer Universität für Musik und darstellende Kunst.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Links:

➜ https://www.moz.ac.at