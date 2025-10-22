Pianist András Schiff mit "Praemium Imperiale" geehrt

Tokio/Berlin (MH) – Der Pianist András Schiff hat den Kunstpreis "Praemium Imperiale" erhalten. Die Auszeichnung der Japan Art Association wurde dem ungarischen Musiker am Mittwoch durch Prinzessin Hitachi in Tokio überreicht. Die Ehrung gilt als der weltweit wichtigste Kunstpreis und wird in den Sparten Malerei, Skulptur, Architektur, Musik und Theater/Film verliehen.

Die weiteren Auszeichnungen gingen an die Performance-Künstlerin Marina Abramović aus Serbien, den portugiesischen Architekten Eduardo Souto de Moura, die belgische Choreografin und Tänzerin Anne Teresa De Keersmaeker und den schottischen Maler Peter Doig. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 15 Millionen Yen (etwa 86.000 Euro) dotiert.

"Wir sind geehrt und dankbar für die Anerkennung durch den Praemium Imperiale", erklärte der 1953 in Budapest geborene Schiff. "Anders als in der Wissenschaft, sind Qualität und Wert eines Kunstwerks nicht messbar. Vieles davon ist eine Geschmacksfrage. Doch hat die Geschichte gezeigt, dass große Kunst tausende von Jahren überdauert – und das wird auch so bleiben."

Der 1988 begründete Praemium Imperiale wurde seit 1989 an 180 Künstler aus mehr als 35 Nationen verliehen.

(wa)

