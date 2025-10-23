GMD Rouland verlässt Staatstheater Saarbrücken

Saarbrücken/Berlin (MH) – Generalmusikdirektor Sébastien Rouland wird das Saarländische Staatstheater im Sommer 2027 verlassen. "Nach neun Jahren an der Spitze des Saarländischen Staatsorchesters ist es für mich Zeit für einen neuen Weg", erklärte der französische Dirigent am Donnerstag. Wechsel gehörten beim Theater dazu, um künstlerisch neue Akzente zu setzen.

Generalintendant Michael Schulz dankte dem scheidenden Generalmusikdirektor für seine Arbeit. Rouland habe das Orchester in den vergangenen Jahren mit großer künstlerischer Leidenschaft und Kompetenz geprägt. "Unter seiner engagierten Leitung hat sich das Ensemble verjüngt, klanglich weiterentwickelt und auf beeindruckende Weise seine Vielseitigkeit gezeigt. Gleichzeitig sind wir uns einig, dass jedes Orchester – wie die Kunst selbst – von neuen Impulsen lebt", sagte Schulz.

Im kommenden Jahr wird Rouland den Ring-Zyklus mit der "Götterdämmerung" im Großen Haus abschließen und die Wagner-Oper mit dem Saarländischen Staatsorchester auch konzertant in der Opéra Royal de Versailles präsentieren. Nach seiner Zeit in Saarbrücken plant er internationale Projekte unter anderem in Prag, Göteborg und Polen mit den NFM Wrocław-Philharmonikern.

➜ http://www.staatstheater.saarland