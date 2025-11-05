Stephan Zilias wird Musikdirektor der Flämischen Oper

Gent/Berlin (MH) – Der Generalmusikdirektor der Staatsoper Hannover, Stephan Zilias, wird ab der Spielzeit 2026/27 neuer Musikdirektor der Flämischen Oper (Opera Ballet Vlaanderen) im belgischen Gent. Er folgt auf den argentinischen Dirigenten Alejo Pérez, der als Chefdirigent zum Orquesta Estable del Teatro Colón in Buenos Aires wechselt.

"Mit Stephan Zilias begrüßen wir einen Dirigenten mit internationaler Erfahrung, einer breiten musikalischen Vision und einem großen Sinn für Abenteuer", sagte der künstlerische Leiter Jan Vandenhouwe am Mittwoch. "Seine Musikalität, Offenheit und seine Fähigkeit, Tradition und Innovation zu verbinden, passen perfekt zum künstlerischen Verlauf des Opera Ballet Vlaanderen."

Der gebürtige Wiesbadener (Jahrgang 1986) wirkt seit 2020 als GMD in Hannover. Seinen ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrag verlängerte er um ein weiteres Jahr bis 2026. An der Flämischen Oper gastierte er im Februar bei einer Inszenierung von Webers "Der Freischütz". Dort habe er "sofort eine starke Verbindung zum Geist und zur Atmosphäre der Opera Ballet Vlaanderen gespürt", sagte Zilias. "Ich habe immer die große künstlerische Offenheit und die klare Vision bewundert, mit der die Compagnie Oper und Ballett relevant, lebendig und spannend hält."

Zilias studierte Klavier und Dirigieren in Köln, Düsseldorf und London. 2011 debütierte er an der Oper Köln und 2013 bei den Bregenzer Festspielen. Nach zwei Spielzeiten als Repetitor und Kapellmeister am Staatstheater Mainz wurde er 2014 an das Theater Lüneburg als 1. Kapellmeister berufen, ein Jahr später in gleicher Position an die Oper Bonn. In der Saison 2018/19 wurde er Kapellmeister und Assistent von Donald Runnicles an der Deutschen Oper Berlin. Sein Hausdebüt an der Staatsoper Hannover gab er in der Saison 2019/20 mit Richard Strauss' "Salome".

➜ https://operaballet.be