Wettbewerb "Das Lied" wird eingestellt

Heidelberg/Berlin (MH) – Das Musikfestival "Heidelberger Frühling" stellt den Gesangswettbewerb "Das Lied" ein. Grund seien die angekündigten Sparvorgaben und Kürzungen im Doppelhaushalt der Stadt Heidelberg, teilten die Veranstalter am Montag mit. Die Entscheidung sei das Ergebnis sorgfältiger Abwägungen, um die wirtschaftliche Stabilität des Festivals zu sichern.

"Die Aufgabe des Wettbewerbs 'Das Lied' unter dem Juryvorsitz von Thomas Quasthoff bedauere ich sehr", erklärte Intendant Thorsten Schmidt. "Das Lied" sei einer der wichtigsten Gesangswettbewerbe und ein wichtiges Sprungbrett für viele Sänger gewesen. Man setze alles daran, neben der Liedakademie künftig auch weitere Plattformen für junge Liedinterpreten schaffen zu können.

"Das Lied" wurde 2009 ins Leben gerufen und bis 2015 alle zwei Jahre in Berlin veranstaltet. Seit 2017 fand der Wettbewerb in Heidelberg statt. Die Gewinner erhielten Preisgelder in Höhe von insgesamt 40.000 Euro, Auftritte bei renommierten Konzertveranstaltern und Musikfestivals sowie eine professionelle Produktion in einem Rundfunkstudio. Die letzte Ausgabe fand 2023 statt, die nächste war für den Sommer 2026 geplant.

