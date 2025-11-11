Komponist und Intendant Schlee gestorben

Villach/Linz/Berlin (MH) – Das Musikfestival Carinthischer Sommer trauert um seinen ehemaligen Intendanten Thomas Daniel Schlee. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, ist der Komponist, Organist und Kulturmanager am Montag gestorben. Er wurde 68 Jahre alt. Schlee leitete das Festival von 2004 bis 2015.

"Wir sind sehr betroffen, dass mit Thomas Daniel Schlee ein großer Komponist von uns ging, der auf Basis seiner umfassenden Kenntnisse erlesene Programme beim Carinthischen Sommer gestalten konnte, die international große Beachtung fanden", sagte Intendantin Nadja Kayali. "Wir werden ihn und sein Wirken stets in bester Erinnerung behalten."

Der in Wien geborene Schlee war von 1990 bis 1998 Musikdirektor des Brucknerhauses Linz und Künstlerischer Leiter des Internationalen Brucknerfestes. "Der plötzliche Tod von Thomas Daniel Schlee macht mich, uns sehr traurig und betroffen", erklärte der Künstlerische Direktor des Brucknerhauses, Norbert Trawöger. "In den Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts hat er im Brucknerhaus Linz für eine Programmierung, für Ereignisse gesorgt, die für mich und viele Menschen unvergesslich bleiben."

In Deutschland wirkte Schlee von 1999 bis 2003 als stellvertretender Intendant des Bonner Beethovenfests.

