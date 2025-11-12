Christoph Müller übernimmt Festival Klosters Music

Zürich/Berlin (MH) – Christoph Müller wird neuer künstlerischer Leiter des Festivals Klosters Music im Schweizerischen Kanton Graubünden. Der Basler Kulturmanager tritt am 1. November 2026 die Nachfolge von Festivalgründer David Whelton an, wie die Veranstalter am Mittwoch in Zürich bekanntgaben.

Der 1970 geborene Müller hat von 2002 bis 2024 das Gstaad Menuhin Festival geleitet. Die veranstaltende Stiftung Kunst und Musik sei stolz darauf, einen so erfahrenen und innovativen Kulturmanager und Festivalmacher für Klosters Music gewonnen zu haben. "Christoph Müller hat in Gstaad über viele Jahre bewiesen, dass er in einer Feriendestination künstlerisch herausragende Projekte auf die Beine stellen kann", erklärte Stiftungspräsident Heinz Brand.

Whelton, der Klosters Music seit der Gründung 2019 leitet, verabschiedet sich mit der achten Festivalausgabe im Sommer 2026. Sein Nachfolger bringe immense Erfahrung mit und genieße in der internationalen Musikwelt hohes Ansehen, sagte Whelton.

Müller will die Grundstruktur des Festivals erhalten und "an der wertvollen Arbeit meines Vorgängers" anknüpfen. Ab 2027 wird er ein Begleitprojekt "Klosters Music Violin Summit" lancieren, das Musik und die Geigenbau-Kunst mit wissenschaftlichen Themen rund um den Geigenbau verbindet. "Damit schaffen wir auch ein Alleinstellungsmerkmal für das Festival", betonte Müller.

