Theaterpreis Der Faust an Bettina Ranch

Stuttgart/Berlin (MH) – Die Mezzosopranistin Bettina Ranch ist mit dem Theaterpreis Der Faust ausgezeichnet worden. Die gebürtige Berlinerin erhielt die undotierte Ehrung am Samstagabend für ihre Darstellung der Kundry in Richard Wagners Oper "Parsifal" am Aalto-Musiktheater Essen. Der Regisseur Dennis Krauß wurde für seine Inszenierung der Peter-Eötvös-Oper "Sleepless" an den Theatern Chemnitz ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Theaterhaus Stuttgart statt.

Der Preis in der Kategorie "Raum" ging an den aus Serbien stammenden Bühnen- und Kostümbildner Nikola Knežević für Florentina Holzingers Opernperformance "Sancta" in einer Koproduktion des Mecklenburgischen Staatstheaters mit der Staatsoper Stuttgart.

Ehrungen gab es in insgesamt zwölf Kategorien Zudem ging der Perspektivpreis der Länder an das Festival für neues Musiktheater "eXoplanet #1" in Sachsen-Anhalt. Für ihr Lebenswerk wurde die Regisseurin und Theaterleiterin Brigitte Dethier geehrt.

Der zum 20. Mal verliehene Faust würdigt Kulturschaffende, deren Arbeit wegweisend für das deutsche Theater ist. Die Auszeichnung wird von der Kulturstiftung der Länder, der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, dem Deutschen Bühnenverein und einem jährlich wechselnden Bundesland vergeben. Über die Preisträger entscheidet eine fünfköpfige Jury, die von der Akademie der Darstellenden Künste benannt wurde.

