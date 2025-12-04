Salzburger Festspiele 2026 mit neun Opern

Salzburg/Berlin (MH) – Die Salzburger Festspiele präsentieren im kommenden Jahr fünf szenische Opernproduktionen sowie eine halbszenische und drei konzertante Aufführungen. Die 106. Festivalausgabe bietet insgesamt 171 Vorstellungen in den Sparten Oper, Schauspiel und Konzert sowie 35 im Jugendprogramm, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Die 208 Veranstaltungen im Sommer 2026 finden an 19 Spielstätten statt.

Die Opern "Carmen" von Georges Bizet, "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss und "Saint Francois d’Assise" von Olivier Messiaen sind Neuproduktionen. Gioachino Rossinis "Il Viaggio a Reims" ist eine Wiederaufnahme der für die Pfingstfestspiele 2026 geplanten Inszenierung von Cecilia Bartoli.

Mit Wolfgang Amadeus Mozarts "Cosi fan tutte" präsentiert Regisseur Christof Loy eine erweiterte Neueinstudierung seiner Produktion aus dem Corona-Jahr 2020. Joana Mallwitz leitet wieder die Wiener Philharmoniker und die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor. Auch die Besetzung kehrt mit Elsa Dreisig, Andrè Schuen, Bogdan Volkov, Lea Desandre und Johannes Martin Kränzle fast vollständig zurück. Lediglich bei der Rolle der Dorabella gibt es einen Wechsel, statt Marianne Crebassa übernimmt Victoria Karkacheva die Partie.

Der Schauspiel-Dauerbrenner "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal wird in Robert Carsens Inszenierung wieder aufgenommen. Als neue Buhlschaft wird Roxane Duran zu sehen sein, neu besetzt sind auch die Rollen Jedermanns Mutter (Daniela Ziegler) und Ein armer Nachbar/Werke (Sylvie Rohrer). Philipp Hochmair kehren als Jedermann und Christoph Luser als Guter Gesell und Teufel zurück.

Die Salzburger Festspiele finden vom 17. Juli bis zum 30. August 2026 statt. Insgesamt sind 217.851 Karten aufgelegt. Tickets kosten zwischen zehn und 485 Euro, die Hälfte der Karten zwischen zehn und 120 Euro. Das Gesamtbudget des Festivals beläuft sich den Angaben zufolge auf 77,27 Millionen Euro. In diesem Jahr haben die Festspiele 256.000 Besucher aus 88 Ländern angezogen. Die Auslastung betrug 98,4 Prozent.

