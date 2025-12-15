Theater Ulm bekommt neuen Operndirektor

Ulm/Berlin (MH) – Der Musiktheaterdramaturg und Regisseur des Theaters Ulm, Benjamin Künzel, wird ab der Spielzeit 2026/27 neuer Operndirektor. Das teilten das Haus und die designierte Intendantin Greta Călinescu am Montag mit. Die ursprünglich für den Posten vorgesehene Regisseurin Beka Savić trete eine Professur auf Lebenszeit an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf an, deshalb sei die Vereinbarkeit mit ihrem Engagement in Ulm nicht mehr zu gewährleisten.

Der 1978 im baden-württembergischen Lörrach geborene Künzel ist seit 2005 am Theater Ulm beschäftigt. Er übernahm zahlreiche Regieaufgaben und leitet seit 2007 die Bürgerbühne Musiktheater. "Seine langjährige Erfahrung und seine tiefe Verbundenheit mit dem Haus sind ein großer Gewinn für die kommende Intendanz", erklärte Călinescu. Zugleich gratulierte sie Savić zu deren Professur. Das sei "eine Chance, die man nur unterstützen kann".

Die anderen Sparten leiten weiterhin Felix Bender als Generalmusikdirektor und Annett Göhre als Tanztheaterdirektorin. Călinescu selbst übernimmt neben der Intendanz auch die Leitung der Schauspielsparte.

Die 1988 in Würzburg geborene Regisseurin Călinescu ist seit 2018 am Staatstheater Nürnberg tätig. 2023 wurde sie als geschäftsführende Produktionsleiterin Teil der Schauspielleitung. Die Ulmer Findungskommission wählte sie unter 57 Bewerbern als Nachfolgerin von Intendant Kay Metzger. Den Spielplan für ihre erste Saison will sie im Februar 2026 vorstellen.

(wa)

