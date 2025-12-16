Hasko Weber wird Intendant in Dresden

Dresden/Berlin (MH) – Hasko Weber wird neuer Intendant des Staatsschauspiels Dresden. Die Sächsische Staatsregierung stimmte seiner Berufung am Dienstag zu. Der 62-Jährige übernimmt den Posten ab der Spielzeit 2027/28. Er folgt auf Joachim Klement, der das Haus seit 2017 leitet. Webers Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Bereits im Januar 2026 beginnt er mit den Vorbereitungen der Saison 2027/28.

Der gebürtige Dresdner ist am Staatsschauspiel seiner Heimatstadt kein Unbekannter: Von 1993 bis 2001 war er dort als Oberspielleiter tätig. Von 2005 bis 2013 war er Intendant und Regisseur am Schauspiel des Staatstheaters Stuttgart. Anschließend wirkte er bis Sommer 2025 als Generalintendant und Geschäftsführer des Deutschen Nationaltheaters Weimar und der Staatskapelle Weimar. In der aktuellen Spielzeit 2025/26 leitet er als Interimsintendant das Staatstheater Cottbus.

Weber sei einer der erfahrensten Intendanten im deutschsprachigen Raum, sagte die Sächsische Kultur-Staatsministerin Barbara Klepsch (CDU). "Er ist ein ausgezeichneter Vermittler und Kommunikator, der das Verbindende zwischen unterschiedlichen Positionen herausstellt und sich dadurch viel Respekt von allen Seiten verschafft", erklärte sie.

Der designierte Intendant selbst lobte das Staatsschauspiel Dresden als großartiges Ensembletheater. "Das Verhältnis zwischen Ensemble und Publikum hat in Dresden einen hohen Stellenwert. Gerade in Zeiten politischer und sozialer Fragestellungen, die unser Selbstverständnis täglich herausfordern, halte ich die Kunst und den Austausch darüber für unverzichtbar", sagte Weber. Er freue sich auch auf die Zusammenarbeit mit der Semperoper, der Staatskapelle Dresden und den anderen hochkarätigen Kultureinrichtungen der Stadt.

