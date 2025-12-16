Bariton Thomas J. Mayer gestorben

Weimar/Berlin (MH) – Der Bariton Thomas Johannes Mayer ist tot. Er starb im Alter von 56 Jahren, wie seine Künstleragentur Seifert in Weimar am Dienstag mitteilte. Mit ihm verliere die Opernwelt einen Künstler von außergewöhnlicher künstlerischer Integrität, intellektueller Tiefe und menschlicher Präsenz. "Sein Wirken und seine Interpretationen werden in Erinnerung bleiben", hieß es in einem Nachruf.

Der 1969 im südhessischen Bensheim geborene Mayer studierte zunächst Geschichte, Germanistik, Musikpädagogik und Philosophie, ehe er seine musikalische Ausbildung an der Kölner Hochschule für Musik absolvierte. Erste Engagements führten ihn nach Regensburg und Darmstadt. Seine internationale Karriere begann an der Mailänder Scala, wo er als Wozzeck in der gleichnamigen Oper von Alban Berg debütierte.

Zu den zentralen Rollen seines Repertoires zählten Mandryka, Barak, Jochanaan, Hans Sachs, Telramund, Amfortas, Wotan/Wanderer und der Holländer. In diesen Partien war er an führenden Häusern wie der Deutschen Oper Berlin, der Wiener Staatsoper, dem New National Theatre Tokyo, der Dutch National Opera sowie bei den Bayreuther Festspielen zu erleben.

Die Deutsche Oper Berlin reagierte "mit Bestürzung" auf Mayers Tod. Das Haus trauere um einen großen Künstler und werde ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Der Bariton sei ein Künstler gewesen, der nicht nur sang, sondern berührte, erklärten die Bayreuther Festspiele. "Sein Wirken, seine Hingabe und seine Bühnenpräsenz bleiben ein bleibender Teil der Geschichte der Bayreuther Festspiele."

