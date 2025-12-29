Kens Lui wird Erster Kapellmeister an Theatern Chemnitz

Chemnitz/Berlin (MH) – Die Städtischen Theater Chemnitz bekommen einen neuen Ersten Kapellmeister. Der Hongkonger Kens Lui tritt sein Engagement im Februar 2026 an, teilte das Haus am Montag mit. Der 31-Jährige folgt auf Diego Martin-Etxebarria, der den Posten von 2020 bis 2023 innehatte. Seitdem war die Stelle unbesetzt.

Lui ist seit 2024 in gleicher Funktion am Staatstheater Meiningen tätig. Dort wird er in der laufenden Saison noch Neuproduktionen wie "Der Freischütz" und "Die Csárdásfürstin" dirigieren. Sein Vertrag in Chemnitz läuft bis Sommer 2028. Bereits im Januar 2026 wird er dort die Ballettproduktion "Schwanensee" und die Oper "La Bohème" leiten.

Mit Lui gewinne man einen jungen Dirigenten, "der bereits über ein bemerkenswertes künstlerisches Profil verfügt", sagte der Generalintendant der Theater Chemnitz, Christoph Dittrich. "Seine internationale Erfahrung, seine Vielseitigkeit und seine Leidenschaft für das Musiktheater werden unser Haus bereichern."

Lui absolvierte seinen Master im Orchesterdirigieren an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin. Bereits während seines Studiums stand er am Pult renommierter Klangkörper wie dem Konzerthausorchester Berlin, dem Hong Kong Philharmonic Orchestra, dem MDR-Sinfonieorchester und den Symphonikern Hamburg. Seine Opernkarriere begann er 2022 als Repetitor am Theater und Orchester Heidelberg, wo er in der darauffolgenden Spielzeit zum Zweiten Kapellmeister aufstieg. Von 2022 bis 2024 war er Stipendiat im Forum Dirigieren des Deutschen Musikrats und assistierte Marie Jacquot beim WDR Sinfonieorchester sowie beim hr-Sinfonieorchester.

