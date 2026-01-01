Wiener Neujahrskonzert 2027 unter Sokhiev

Wien/Berlin (MH) – Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wird 2027 erstmals von Tugan Sokhiev (48) geleitet. Das teilte das Orchester am Donnerstag mit. Der Russe sei dem Klangkörper seit vielen Jahren musikalisch und freundschaftlich sehr verbunden.

Sokhiev debütierte 2009 am Pult der Wiener Philharmoniker. "Bei unseren ersten Auftritten ist sehr schnell ein gegenseitiges musikalisches Vertrauen und Verständnis dagewesen, das sich seitdem kontinuierlich vertieft und weiterentwickelt hat", sagte Orchestervorstand Daniel Froschauer.

Über die Jahre dirigierte Sokhiev zahlreiche Konzerte der Wiener Philharmoniker in Wien und vielen Städten der Welt. 2025 leitete er unter anderem zum ersten Mal das Sommernachtskonzert.

Der 1977 in Nordossetien geborene Sokhiev war von 2008 bis 2022 Musikdirektor des Orchestre National du Capitole de Toulouse und von 2012 bis 2016 Chefdirigent des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin (DSO). Von Januar 2014 bis März 2022 wirkte er auch als Musikdirektor des Moskauer Bolschoi-Theaters und Chefdirigent des dortigen Orchesters.

