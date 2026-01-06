Bychkov wird Musikdirektor der Pariser Oper

Paris/Berlin (MH) – Die Pariser Oper hat einen neuen Musikdirektor gefunden. Wie Generaldirektor Alexander Neef am Dienstag bekannt gab, übernimmt Semyon Bychkov den Posten zum 1. August 2028. Sein Vertrag läuft über vier Jahre. Der vorherige Musikdirektor Gustavo Dudamel war im Mai 2023 nach weniger als zwei Spielzeiten zurückgetreten.

"Die Ernennung von Semyon Bychkov zum Musikdirektor ist Teil einer bereits langen Geschichte mit der Pariser Oper, geprägt von bedeutenden künstlerischen Begegnungen und dem gemeinsamen Wunsch zur Zusammenarbeit", erklärte Neef. Über fast 20 Jahre habe der US-Amerikaner russischer Herkunft zu dem Haus durch bedeutende Produktionen eine enge Verbindung aufgebaut. Bychkov leitete unter anderem die Opern "Un ballo in maschera" (2007), "Tristan und Isolde" (2008) und "Elektra" sowie die erste Operntournee in Japan 2008 und sinfonische Projekte.

Als Musikdirektor wird der 73-Jährige in jeder Saison zwei Opernproduktionen und sechs symphonische Konzertprogramme dirigieren, sowohl in Paris als auch auf Tournee. Bereits ab 1. August 2026 wirkt Bychkov als designierter Musikdirektor.

Bychkkov wurde 1952 in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, geboren und besuchte das dortige Konservatorium. 1973 gewann er den Rachmaninow-Dirigenten-Wettbewerb. Zwei Jahre später emigrierte er in die USA. Von 1980 bis 1985 war er Chef des Grand Rapids Symphony und gleichzeitig Gastdirigent des Buffalo Philharmonic, dessen Leitung er von 1985 bis 1989 innehatte. Von 1989 bis 1998 war er Musikdirektor des Orchestre de Paris. Anschließend wirkte er lange Jahre als Chefdirigent der Dresdner Semperoper (1998-2003) und des WDR Sinfonieorchesters Köln (1997-2010). Seit 2018 ist er Chefdirigent und Musikdirektor der Tschechischen Philharmonie und bleibt es noch bis 2028.

"Es ist eine tiefe Emotion und eine große Ehre für mich, eingeladen zu werden, der Pariser Oper beizutreten", sagte Bychkov. "Viele Jahre lang habe ich die edle Tradition der Pariser Oper bewundert, in der ich das Privileg hatte, viele unvergessliche Momente musikalischen und menschlichen Austauschs mit Künstlern, Musikern und allen Teams dieser großartigen Institution zu erleben. Kultur, Erbe und das französische Volk seien für ihn eine unerschöpfliche Inspirationsquelle: "Seit mehr als 35 Jahren fühle ich mich in Frankreich zu Hause. Ich gehe dieses neue Kapitel meines Lebens sowohl als Mission als auch als Privileg an", betonte er.

