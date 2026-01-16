Neuer Operndirektor an Landesbühnen Sachsen

Radebeul/Berlin (MH) – Der Regisseur Rainer Holzapfel wird neuer Operndirektor an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul. Der gebürtige Hamburger übernimmt die Position ab August 2026, wie das Haus am Freitag mitteilte. Holzapfel folgt auf Kai Anne Schuhmacher, die seit 2022 die Leitung des Musiktheaters innehat.

Holzapfel war von 2020 bis 2025 Hausregisseur am Volkstheater Rostock. Ende September 2025 übernahm er die Leitung des Rosenthal-Theaters im oberfränkischen Selb, beendete sein Engagement jedoch nach einem Monat wieder – nach Angaben der Stadt Selb "aus persönlichen Gründen".

Dem Radebeuler Publikum stellte Holzapfel sich im März 2025 mit seiner Inszenierung von Gaetano Donizettis "Der Liebestrank" vor. Bei der Arbeit an der Produktion habe er "die künstlerische Offenheit und Professionalität des Hauses schätzen gelernt", sagte er. Umso mehr freue er sich darauf, diese Zusammenarbeit nun langfristig fortzusetzen.

Besonders wichtig sei ihm Vielfalt, erklärte Holzapfel: "Operetten und Opernklassiker, Musical, Heutiges und Wiederentdecktes" will er präsentieren. "Musiktheater in großer Form und im intimen Rahmen. Auf der Bühne wie im Schloss, in Gärten und Kneipen wie in Kirchen und Fabrikhallen" kündigte der designierte Operndirektor an. Dabei wolle er "immer nah am Publikum" sein.

Holzapfel studierte Musiktheater-Regie an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Hamburg. Neben Arbeiten des bekannte Opern- und Operettenrepertoires liegt ein Schwerpunkt seiner Arbeit auf der Auseinandersetzung mit zeitgenössischen und unbekannten Werken. Er leitete interdisziplinäre Projekte und schrieb Pasticcii für das Musiktheater. Im Bereich des Kinder- und Jugendtheaters inszenierte er Stücke mit Kindern, für Kinder und für die ganze Familie. Lehraufträge für Szenische Arbeit führten ihn an die Folkwang Hochschule Essen und an die Hochschule für Künste Bremen.

