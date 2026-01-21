Großer Kunstpreis Berlin an US-Komponistin Monk

Berlin (MH) – Der Große Kunstpreis Berlin wird in diesem Jahr in der Sparte Musik verliehen und geht an die Komponistin und Sängerin Meredith Monk. Das teilte die Akademie der Künste Berlin am Mittwoch mit. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung soll der US-Amerikanerin am 18. März verliehen werden.

Mit dem Preis an Monk werde "ein einzigartiges und einflussreiches 60-jähriges Lebenswerk gewürdigt, das sich durch eine besondere Durchdringung verschiedener Disziplinen und Wahrnehmungsformen und eine humorvolle große Gestaltungskraft auszeichnet", hieß es zur Begründung. Als Komponistin, Vokalkünstlerin, Regisseurin und Choreografin von Weltruhm habe Monk neue Opern, Musiktheater, Filme und Installationen geschaffen, die ihr Zentrum in einem interdisziplinären Performanceansatz hätten. "Mit diesem Ansatz hat sie schon sehr früh neue Perspektiven für Komposition und Notation eröffnet, die Generationen prägten." Bahnbrechend sei ihr Werk "Quarry: an opera in three movements" (1976). Neben der Schaffung großer Produktionen habe die New Yorkerin auch Ensembles gegründet und Vermittlungsarbeit geleistet.

Der Große Kunstpreis Berlin wird jährlich in wechselnden Sparten verliehen. Daneben vergibt die Akademie der Künste jedes Jahr Kunstpreise Berlin in ihren sechs Sektionen Bildende Kunst, Baukunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst sowie Film- und Medienkunst. In der Musik geht die Auszeichnung an die schwedische Sopranistin und Komponistin Sofia Jernberg. Die Kunstpreise sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert.

Der Kunstpreis Berlin wurde 1948 vom Berliner Senat in Erinnerung an die März-Revolution von 1848 gestiftet. Seit 1971 wird er von der Akademie der Künste im Auftrag des Landes verliehen. Die Auszeichnung von Künstlern soll die besondere Bedeutung der Künste für eine freiheitliche Gesellschaft hervorheben.

