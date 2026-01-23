Musikverleger Peter Hanser-Strecker gestorben

Mainz/Berlin (MH) – Der Verlag Schott Music trauert um Peter Hanser-Strecker. Wie das Haus am Freitag mitteilte, starb der langjährige Geschäftsführer am Donnerstagabend in Wiesbaden im Kreise seiner Familie. "Mit ihm verliert die Musikwelt einen Visionär, der über ein halbes Jahrhundert die Geschicke eines der bedeutendsten Musikverlage der Welt lenkte und das kulturelle Erbe der Moderne maßgeblich mitgestaltete", hieß es. Der Verleger wurde 83 Jahre alt.

Der 1942 in München geborene Hanser-Strecker trat 1968 in das Familienunternehmen ein. 1974 wurde er in die Geschäftsführung berufen, deren Vorsitz er 1983 übernahm. Er transformierte das Mainzer Traditionshaus zu einem global agierenden Medienunternehmen mit Niederlassungen in den USA, Japan, Frankreich, China und Russland. Bereits in den 1980er-Jahren führte er den digitalen Notensatz ein und etablierte frühzeitig E-Commerce-Strukturen.

Der Verleger pflegte enge Bindungen zu Komponisten wie György Ligeti, Krzysztof Penderecki und Jörg Widmann. "Gleichzeitig sicherte er durch monumentale, historisch-kritische Gesamtausgaben – unter anderem von Richard Wagner und Robert Schumann – die wissenschaftliche Basis der europäischen Musikkultur", erklärte das Haus in seinem Nachruf. "Ein Meilenstein seiner strategischen Weitsicht war die Übertragung der Geschäftsanteile des Verlages auf die von ihm gegründete gemeinnützige Strecker-Stiftung im Jahr 2024, wodurch die Unabhängigkeit des Hauses Schott dauerhaft gesichert wurde."

Neben seiner Verlagstätigkeit war Hanser-Strecker in zahlreichen Ehrenämtern tätig, etwa als Präsident des Deutschen Musikverleger-Verbandes (1997-2002) und als langjähriges Aufsichtsratsmitglied der Gema. Er engagierte sich für die Stiftung "Menschen für Menschen" und gründete mehrere Stiftungen zur Förderung der Musikerziehung und der Erforschung verfemter Musik. 2014 wurde er mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

