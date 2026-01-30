Komische Oper Berlin: GMD Gaffigan verlängert

Berlin (MH) – James Gaffigan bleibt drei weitere Jahre Generalmusikdirektor der Komischen Oper Berlin. Der US-Amerikaner verlängerte seinen bis 2027 geschlossenen Vertrag bis 2030, wie die Senatskulturverwaltung am Freitag mitteilte. Ab der Saison 2027/28 wird er auch Musikdirektor der Houston Grand Opera (HGO) im US-Bundesstaat Texas.

Die Entscheidung, seinen Vertrag mit der Komischen Oper zu verlängern, basiere "auf meiner tiefen Überzeugung, dass sie zu den derzeit bedeutendsten Opernhäusern weltweit gehört", erklärte Gaffigan. "Auch wenn ich nun ein neues Kapitel bei der Houston Grand Opera beginne, bleibt es mir ein Anliegen, meine enge Beziehung zur Komischen Oper Berlin aufrechtzuerhalten. Obwohl die beiden Häuser sehr unterschiedlich sind, verbinden sie dieselben künstlerischen Werte und ein kompromissloses Bekenntnis zur Exzellenz."

Berlin verdiene die besten Köpfe, und mit Gaffigan habe die Komische Oper einen davon, sagte Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (parteilos). Der 1979 in New York Geborene sei ein Dirigent von absolutem Weltrang, der auf seinem Weg von Station zu Station immer stärker werde. Ihn weiter an Berlin zu binden, "war meine oberste Priorität", betonte sie.

Die Vertragsverlängerung sei ein zukunftsweisender Schritt, erklärten die Ko-Intendanten Susanne Moser und Philip Bröking. Unter Gaffigans Leitung habe sich das Orchester der Komischen Oper kontinuierlich in seiner musikalischen Exzellenz und Vielseitigkeit weiterentwickelt, Gaffigan sei ein Teamplayer und fantastischer Partner für alle Regisseure. "Er weiß um die besondere Stellung und spezielle Ausrichtung der Komischen Oper Berlin im internationalen Opernbetrieb", fügten sie hinzu.

