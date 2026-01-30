Christian Reif wird neuer Wuppertaler GMD

Wuppertal/Berlin (MH) – Der Münchner Dirigent Christian Reif wird neuer Generalmusikdirektor der Wuppertaler Bühnen und des Sinfonieorchesters Wuppertal. Der Aufsichtsrat bestellte den 36-Jährigen nach einem einstimmigen Votum der Findungskommission, wie das Haus am Freitag mitteilte. Reif übernimmt die Position ab der Spielzeit 2027/28. Er folgt auf Patrick Hahn, der seinen Vertrag im Sommer 2026 auslaufen lässt.

Reif ist seit 2023 Chefdirigent des schwedischen Gävle Symphonieorchesters. Seinen dortigen Vertrag hat er am Donnerstag um zwei Jahre bis 2028 verlängert. Seit 2022 wirkt er auch als Musikdirektor des Lakes Area Music Festival im US-amerikanischen Minnesota.

Mit Reif habe man "einen gefragten Dirigenten und leidenschaftlichen Künstler" gewonnen, sagte Wuppertals Oberbürgermeisterin Miriam Scherff (SPD). "Er hat uns und das Wuppertaler Publikum begeistert und versteht es, Menschen mitzunehmen", erklärte die Vorsitzende der Findungskommission, Karin van der Most. "Mit seiner hohen musikalischen Qualität und seiner klaren Bindung an den Standort bringt er beste Voraussetzungen mit, um das Sinfonieorchester Wuppertal weiterzuentwickeln."

Die Berufung nach Wuppertal sei für ihn "sowohl eine große Freude als auch eine Verantwortung, die ich mit Dankbarkeit annehme", erklärte Reif. Im September 2025 hatte er erstmals am Pult des Sinfonieorchesters Wuppertal gestanden. Vom ersten gemeinsamen Musizieren mit dem Orchester und den Sängern "verband uns ein unmittelbares, starkes musikalisches Vertrauen, und ich war begeistert von der Arbeits- und Spielfreude".

Reif studierte Dirigieren an der Universität Mozarteum Salzburg und an der Juilliard School in New York City. Von 2016 bis 2019 war er Resident Conductor des San Francisco Symphony und Musikdirektor des San Francisco Symphony Youth Orchestra. Er dirigierte auch die Sinfonieorchester von Los Angeles und Houston, das Münchner Rundfunkorchester, das SWR Symphonieorchester, das BBC Scottish Symphony Orchestra und andere sowie verschiedene Opernproduktionen.

