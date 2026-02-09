US-Tenor Aaron Pegram in Dresden gestorben

Dresden/Berlin (MH) – Die Sächsische Staatsoper Dresden trauert um ihr Ensemblemitglied Aaron Pegram. Wie das Haus am Montag mitteilte, starb der US-amerikanische Tenor "völlig unerwartet" am Sonntag in Dresden. Darüber habe die Familie informiert. Noch zwei Tage zuvor hatte Pegram beim SemperOpernball den Filmkomiker Charlie Chaplin verkörpert.

Der Sänger gehörte seit der Spielzeit 2009/10 zum Ensemble der Semperoper. "Mit seiner außergewöhnlichen Vielseitigkeit, seiner Bühnenintelligenz, seiner kollegialen Wärme und seinem feinen Humor hat er das Gesicht der Semperoper Dresden nachhaltig geprägt", erklärte Intendantin Nora Schmid. "Sein plötzlicher Tod macht uns fassungslos. Wir verlieren einen herausragenden Darsteller und Sänger sowie feinfühligen Kollegen, der uns allen sehr fehlen wird."

Pegram begann seine Laufbahn an der Orlando Opera. Später folgten Engagements an Häusern wie der Houston Grand Opera, der Santa Fe Opera und der New York City Opera. In Dresden war er in fast 50 Produktionen und in mehr als 60 verschiedenen Rollen zu erleben, sowohl auf der großen Bühne der Semperoper als auch in der Spielstätte Semper Zwei. Zuletzt gab er etwa den Truffaldino in "Die Liebe zu den drei Orangen", den Pedrillo in "Die Entführung aus dem Serail" und den Monostatos in "Die Zauberflöte".

