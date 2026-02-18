Oper Dortmund erhält Preis der Theaterverlage

Dortmund/Berlin (MH) – Der Preis der Deutschen Theaterverlage geht in diesem Jahr an die Oper Dortmund. Unter der Intendanz von Heribert Germeshausen habe sie sich zu einem der profiliertesten Häuser für zeitgenössisches Musiktheater im deutschsprachigen Raum entwickelt, teilte der Verband Deutscher Bühnen- und Medienverlage (VDB) am Mittwoch in Berlin mit. Der undotierte Preis soll am 16. Mai im Rahmen der Gala "60 Jahre Opernhaus Dortmund" verliehen werden.

Die Oper Dortmund biete ein abwechslungsreiches Repertoire aktueller Werke, erklärte die Preisjury. Durch die Vergabe von Aufträgen und das Nachspielen neuer Opern setze sie konsequent auf die Förderung lebender Komponisten und Autoren, denen sie Raum gebe für neue Erzählweisen wie aktuell der Komponistin Sarah Nemtsov mit ihrer Oper "WIR (WE)", deren Uraufführung für Mai geplant ist.

Die Jury unter dem Vorsitz von Joscha Schaback (Schott Music) lobte auch das Engagement der Jungen Oper Dortmund, für die eigens die Position "Composer in Residence" geschaffen wurde, sowie partizipative Formate wie "We DO Opera!" und das Festival "Beyond Opera". Ausdrücklich würdige man die kuratorische Qualität der Dramaturgie und die Kreativität der Vermittlungsarbeit. "Die Oper Dortmund bietet dem Musiktheater der Gegenwart nicht nur einen festen Platz, sondern es wird an diesem Haus auch aktiv daran gearbeitet, Publikumsnachwuchs mit zeitgenössischen künstlerischen Positionen heranzubilden", hieß es.

Der Preis der Deutschen Theaterverlage wird seit 2006 jährlich wechselnd an ein Schauspiel- oder Opernhaus verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen die Staatsoper Hannover, die Neue Oper Wien und die Musiktheatersparte des Deutschen Nationaltheaters Weimar.

