Theater Regensburg wird im Mai zum Staatstheater

München/Regensburg/Berlin (MH) – Das Regensburger Stadttheater wird am 8. Mai 2026 offiziell zu einem Bayerischen Staatstheater ernannt. Diesen Termin gab Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) am Mittwoch bekannt. "Was 2023 mit einer klaren Vision begonnen hat, wird nun Wirklichkeit: Der Festakt ist die Premiere eines neuen Akts bayerischer Theatergeschichte und die verdiente Würdigung für ein Haus, das mit künstlerischer Qualität, Mut und Innovationskraft begeistert", sagte Blume.

Das Theater Regensburg zählt zu den größten kommunalen Mehrspartentheatern Bayerns mit eigenen Ensembles für Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Junges Theater sowie mit eigenem Philharmonischen Orchester und Opernchor. Eigenen Angaben zufolge zieht es jährlich mit rund 700 Vorstellungen in den fünf Spielstätten etwa 180.000 Zuschauer an.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärte im April 2023, dass das Regensburger Stadttheater zu einem Staatstheater entwickelt werden soll. Damit verbunden steigt die Beteiligung des Freistaats an der Finanzierung des Theaters auf 50 Prozent. Die andere Hälfte kommt von der Stadt Regensburg.

Bayerische Staatstheater sind derzeit die Staatsoper, das Residenztheater und das Gärtnerplatztheater in München sowie die Staatstheater in Nürnberg und Augsburg. Regensburg bekommt nun das sechste Staatstheater. Bereits 2022 sollte auch das Mainfranken Theater Würzburg nach Abschluss einer Generalsanierung zum Staatstheater werden. Die Renovierung verzögert sich jedoch nach derzeitigem Stand bis Ende 2029.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Links:

➜ https://www.theaterregensburg.de