Armin Petras wird Intendant am Theater Bremen

Bremen/Berlin (MH) – Der Regisseur und Autor Armin Petras wird neuer Intendant am Theater Bremen. Das gab Bürgermeister und Kultursenator Andreas Bovenschulte (SPD) am Donnerstag bekannt. Petras soll das Haus am Goetheplatz zur Spielzeit 2027/28 übernehmen. Der 61-Jährige folgt auf den Generalintendanten Michael Börgerding, der Anfang 2025 gestorben ist.

Für den Posten gab es 53 Bewerbungen. Mit Petras habe die Auswahlkommission einen renommierten Theaterfachmann gewonnen, erklärte Bovenschulte. "Ich bin davon überzeugt, dass er den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre seines Vorgängers Michael Börgerding, der leider viel zu früh verstorben ist, fortsetzen und das Theater Bremen seinen Status als eine der erfolgreichsten Kultureinrichtungen Bremens beibehalten wird."

Der 1964 in Ost-Berlin geborene Petras war von 2018 bis 2022 Hausautor und Hausregisseur am Theater Bremen. Er inszenierte im Musiktheater unter anderen "Anna Karenina", "Lady Macbeth von Mzensk", "Die tote Stadt" und "Jenufa".

Petras kenne das Theater Bremen gut und habe in engem Austausch mit Börgerding gestanden, fügte Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz (SPD) hinzu. "Wir haben uns für Petras entschieden, weil er bewährte Arbeit immer wieder mit Elementen der Erneuerung zu versehen weiß, was seinen Stil über seine gesamte Karriere hinweg immer wieder besonders geprägt hat", sagte Emigholz, die auch Aufsichtsratsvorsitzende am Theater Bremen und Vorsitzende der Auswahlkommission ist.

Der designierte Intendant nannte seine Berufung eine "große Ehre". Ihm sei bewusst, dass er nach Börgerding in sehr große künstlerische Fußstapfen trete. "Ich werde den von ihm eingeschlagenen Weg dieses großartigen Hauses fortsetzen und zugleich behutsam auf neue Wege leiten, sodass wir gemeinsam mit dem großartigen Ensemble, dass das Theater Bremen hat, dem hiesigen Theaterpublikum auch weiterhin tolle Inszenierungen anbieten werden", erklärte er.

Petras wird sein künstlerisches Leitungsteam um Franziska Benack und Frederike Krüger als seine Stellvertreterinnen ergänzen. Benack war in der Vergangenheit schon in verschiedenen Leitungspositionen für das Theater Bremen tätig und gehört seit der Saison 2025/26 zur Schauspielleitung des Hauses. Krüger kam 2022 als Dramaturgin für Musiktheater an das Theater Bremen. Seit der aktuellen Spielzeit ist sie Leitende Dramaturgin im Musiktheater und Mitglied des künstlerischen Leitungsteams.

Nach seinem Regiestudium an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin wirkte Petras als Oberspielleiter am Theater Nordhausen sowie Hausregisseur am Schauspiel Leipzig. Von 1999 bis 2002 war er Schauspieldirektor am Staatstheater Kassel. Anschließend wurde er als Hausregisseur am Schauspiel Frankfurt engagiert. 2006 wurde er Intendant am Maxim Gorki Theater Berlin. Von 2013 bis 2018 wirkte er in gleicher Funktion am Schauspiel Stuttgart. Von 2022 bis 2025 leitete er, gemeinsam mit Franziska Benack und Philipp Rosendahl, das Schauspiel am Staatstheater Cottbus.

