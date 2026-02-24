"Oper! Award" 2026 in Regensburg verliehen

Regensburg/Berlin (MH) – Die finnische Sopranistin Miina-Liisa Värelä und der chilenisch-US-amerikanische Tenor Jonathan Tetelman haben die "Oper! Awards" 2026 als Beste Sänger erhalten. Das teilte die Zeitschrift "Oper! Das Magazin" in der Nacht zu Dienstag mit. Die Auszeichnung als "Bestes Opernhaus" ging an das Theater Regensburg, den Gastgeber der diesjährigen Verleihung am Montagabend. Insgesamt gab es 20 Kategorien. Über die Gewinner entschied eine Jury aus Fachjournalisten.

Als "Beste Aufführung" wurde "Hotel Metamorphosis" bei den Salzburger Pfingstfestspielen ausgezeichnet, als "Beste Uraufführung" Francesco Filidei "Il nome della rosa" an der Mailänder Scala. Der Preis für den "Besten Regisseur" ging an Barrie Kosky. Als "Bester Dirigent" wurde Gianluca Capuano geehrt, als "Bester Nachwuchskünstler" die russisch-schweizerische Mezzosopranistin Nadezhda Karyazina.

Zum "Besten Festival" kürte die Jury aus Musikjournalisten die Opern-Uraufführung "Rummelplatz" am Theater Chemnitz im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres. "Bestes Orchester" wurde die Staatskapelle Berlin, "Bester Chor" der Coro del Teatro alla Scala.

Der Lebens- und Ehrenpreis ging an den Bühnen- und Kostümbildner und Regisseur Jürgen Rose. Als "Größtes Ärgernis" bezeichnete die Jury die Abwicklung des Orchesters der Bühne Baden. Damit werde das letzte echte Operettenorchester Österreichs aufgelöst.

Die "Oper! Awards" wurden heuer zum sechsten Mal seit 2019 verliehen. Wegen der pandemiebedingten Ausfälle von Vorstellungen und Künstlerauftritten wurden die Preise 2021 nicht vergeben. Die Verleihung 2026 bezieht sich spielzeitübergreifend auf das Kalenderjahr 2025.

