Harnoncourt-Gedenktafel in Wien enthüllt

Wien/Berlin (MH) – Die Stadt Wien hat am Donnerstag eine Gedenktafel am ehemaligen Wohnhaus der Familie Harnoncourt enthüllt. Sie erinnert an den Dirigenten Nikolaus Harnoncourt, der vor genau zehn Jahren gestorben ist, und seine Frau, die Geigerin Alice Harnoncourt (1930-2022).

Mit der Gedenktafel im Bezirk Josefstadt erinnere die Stadt an zwei Persönlichkeiten, deren Wirken weit über Österreich hinausstrahle, erklärte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ). "Nikolaus und Alice Harnoncourt haben die Art, wie wir Musik hören und verstehen, grundlegend verändert. Ihr künstlerischer Mut und ihre Leidenschaft haben Wien als Musikstadt international bereichert", betonte sie.

Das Musikerpaar gründete 1953 das Concentus Musicus Wien. Das Ensemble entwickelte sich zu einem der wichtigsten Klangkörper der sogenannten Originalklangbewegung. Mit historischen Instrumenten und einer neuen Herangehensweise an Alte Musik setzten die Harnoncourts Maßstäbe, die bis heute die Aufführungspraxis prägen. Für ihre Verdienste um die Wiener Kulturlandschaft wurden Alice und Nikolaus Harnoncourt im Jahr 2011 mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet.

Neben der Gedenktafel widmet sich das Bezirksmuseum Josefstadt der Familie. Die Ausstellung "Die Harnoncourts und der Concentus Musicus" beleuchtet ihr musikalisches Schaffen und ihre enge Verbindung zum Bezirk.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ https://www.wien.gv.at