Interimsintendant für Theater und Philharmonie Essen

Essen/Berlin (MH) – Der Schweizer Theatermacher Peter Theiler wird in der Saison 2027/28 Interimsintendant des Essener Aalto-Musiktheaters und der Essener Philharmoniker. Das hat der Aufsichtsrat der Theater und Philharmonie Essen (TUP) am Donnerstagabend entschieden. Theiler folgt auch Merle Fahrholz, die ihren bis Sommer 2027 laufenden Vertrag nicht verlängert.

"Seine bisherige Arbeit verspricht eine ausgewiesene Expertise und eine Exzellenz für unsere Häuser", sagte der TUP-Aufsichtsratsvorsitzende, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU). Der 69-jährige Theiler war von 2018 bis 2024 Intendant der Sächsischen Staatsoper Dresden. Davor leitete er das Staatstheater Nürnberg (2008-2018), das Musiktheater im Revier Gelsenkirchen (2001-2008) sowie das Städtebundtheater Biel/Bienne-Solothurn (1996-2001).

Theiler werde in vorbereitender Funktion bereits im April 2026 in Essen starten, hieß es. Der Vertrag der amtierenden Intendantin bleibe davon unberührt. Fahrholz leitet das Essener Opernhaus und sein Orchester seit 2022.

Unabhängig von der Berufung eines Interimsintendanten führt der Aufsichtsrat das bereits begonnene Bewerbungsverfahren für einen regulären neuen Intendanten ab der Spielzeit 2028/29 fort.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Aalto-Musiktheater

Link:

➜ http://www.theater-essen.de