Chefdirigent Alekseenok verlässt Rheinoper 2027

Düsseldorf/Berlin (MH) – Der Chefdirigent der Deutschen Oper am Rhein, Vitali Alekseenok, verlässt das Haus zum Ende der Saison 2026/27. Der 35-Jährige aus Belarus werde seinen Vertrag auslaufen lassen und sich neuen Aufgaben zuwenden, teilte die Oper am Donnerstag mit. "Es war und ist mir eine große Freude, an diesem wunderbaren Haus zu arbeiten und Teil eines Teams zu sein, das in den vergangenen Jahren mit großem Engagement viele spannende Projekte realisiert hat", erklärte der Dirigent.

Alekseenok war zur Spielzeit 2022/23 als Kapellmeister an die Deutsche Oper am Rhein gekommen. Nach einem Jahr wurde er zum Ersten Kapellmeister und Stellvertretenden Generalmusikdirektor berufen. 2024 übernahm er die Nachfolge des damaligen Generalmusikdirektors Axel Kober.

Die designierte Generalintendantin Ina Karr, die mit der Saison 2027/28 die künstlerische Leitung der Rheinoper übernimmt, stehe mit Alekseenok bereits in einem ersten Austausch über mögliche gemeinsame Projekte, hieß es. "Vitali Alekseenok ist ein hervorragender Dirigent, der derzeit wesentlich zum hohen musikalischen Niveau von Ensemble und Orchester an der Deutschen Oper am Rhein beiträgt", sagte Karr.

Der 1991 in Wilejka/Belarus geborene Alekseenok besuchte nach seinen Studien in St. Petersburg und Weimar Meisterkurse bei Bernard Haitink, Fabio Luisi und anderen. Von 2017 bis 2022 war er Dirigent und Künstlerischer Leiter des Abaco-Orchesters der Universität München. In der laufenden Spielzeit dirigiert er an der Deutschen Oper am Rhein die Premiere von Richard Strauss' "Elektra", in der kommenden Saison zwei weitere Opernpremieren und mehrere Wiederaufnahmen.

