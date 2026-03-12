Stiftung Oper in Berlin bekommt neuen Generaldirektor

Berlin (MH) – Stefan Brandt wird neuer Generaldirektor der Stiftung Oper in Berlin. Der Stiftungsrat habe seine Berufung einstimmig beschlossen, teilte die Senatskulturverwaltung am Donnerstag mit. Brandt ist Direktor des 2019 eröffneten Museums "Futurium" in Berlin. Die Leitung der Stiftung, die die Deutsche Oper Berlin, die Staatsoper Unter den Linden, die Komische Oper und das Staatsballett Berlin vereint, übernimmt er zum 1. Januar 2027. Er folgt auf Georg Vierthaler, der nach 13 Jahren an der Spitze der Stiftung in den Ruhestand geht.

Mit dem gebürtigen Weimarer (Jahrgang 1976) habe man eine herausragende Persönlichkeit für die Aufgabe gefunden, sagte Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson (parteilos). "Er hat das Gremium mit seinen hohen analytischen Fähigkeiten, seinem strategischen Blick und seiner Erfahrung als moderner Kulturmanager überzeugt." Zudem dankte sie Vierthaler "für seine herausragende Arbeit und seinen großen Einsatz für die Kulturstadt Berlin".

Seine neue Aufgabe verbinde seine Leidenschaft für Oper mit seinen Erfahrungen als wirtschaftlicher und inhaltlicher Leiter von Kulturbetrieben, erklärte Brandt. "Gemeinsam mit den drei Opernhäusern, dem Staatsballett und dem Bühnenservice werde ich mich der Erhaltung und Weiterentwicklung der Berliner Opern- und Ballettlandschaft widmen, die in ihrer Vielfalt und Qualität weltweit einzigartig ist." Wie bei seiner bisherigen Tätigkeit im Futurium werde es um Zukunftsfähigkeit gehen, im wirtschaftlichen Bereich wie auch mit Blick auf die gesellschaftliche Bedeutung von Kultureinrichtungen.

Der scheidende Generaldirektor Vierthaler lobte seinen Nachfolger als erfahrenen Kulturmanager. Mit seinem breiten beruflichen Hintergrund und seinen analytischen Fähigkeiten werde Brandt sich schnell in seine neuen Aufgaben einarbeiten. "Es freut mich sehr, die Opernstiftung künftig in guten Händen zu wissen", sagte Vierthaler.

