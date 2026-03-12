Doyle bleibt Chefdirigent des RIAS Kammerchors bis 2030

Berlin (MH) – Justin Doyle bleibt weitere drei Jahre Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des RIAS Kammerchors. Das Kuratorium der Rundfunk Orchester und Chöre gGmbH Berlin (ROC) hat den Vertrag des Briten bis zum Sommer 2030 verlängert, wie die ROC am Donnerstag mitteilte. Es sei ihm eine außerordentliche Freude, dass der Dirigent und der Chor ihre Zusammenarbeit erneut verlängern, erklärte ROC-Geschäftsführer Anselm Rose.

"Ich schätze den RIAS Kammerchor Berlin enorm", sagte Doyle, der das Ensemble seit 2017 leitet. Er habe großes Glück, so aufgeschlossene, engagierte, aufmerksame und warmherzige Kollegen zu haben. "Wir teilen hier die gleiche Neugier und Freude am Entdecken, die uns auch unser Publikum entgegenbringt."

Chordirektor Bernhard Heß lobte die Zusammenarbeit mit Doyle, der 1975 im englischen Lancaster geboren wurde: "Seine immer wieder überraschende Herangehensweise an die Programmplanung ist für mich eine große Bereicherung, von der ich auch in den kommenden Jahren profitieren darf."

(wa)

