Neuer Intendant für Oper Leipzig gefunden

Leipzig/Berlin (MH) – Peter Heilker soll neuer Intendant der Oper Leipzig werden. Der gebürtige Mühlheimer setzte sich gegen 30 Mitbewerber durch, teilte das Kulturdezernat am Donnerstag mit. Falls der Stadtrat seiner Berufung zustimmt, soll er zum 1. August 2028 die künstlerische Leitung des Hauses übernehmen.

"Peter Heilker ist ein erfahrener Operndirektor, der mit großer Hingabe für das Genre brennt und zugleich mit seiner klaren Führungshaltung überzeugt hat", sagte Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke. Der 1972 Geborene kommt vom MusikTheater an der Wien, wo er seit 2022 als Programm- und Castingdirektor sowie stellvertretender Intendant wirkt.

An der Oper Leipzig folgt Heilker auf Tobias Wolff, der im Sommer 2026 als Generalintendant an das Staatstheater Braunschweig wechselt. Bis 2028 führen Verwaltungsdirektorin Lydia Schubert und Generalmusikdirektor Ivan Repusic das Haus. Heilker soll parallel ab August 2027 mit der Vorbereitung seiner Intendanz beginnen.

Heilker studierte Theaterwissenschaft, Neuere deutsche Literatur und Psycholinguistik in München und arbeitete ab 1994 bei der Münchener Biennale für Neues Musiktheater. Von 1998 bis 2008 war er Dramaturg, ab der Spielzeit 2006/07 Leitender Dramaturg an der Bayerischen Staatsoper München. Von 2008 bis 2021 war Heilker Operndirektor am Theater St. Gallen und verantwortete ein Musiktheaterprogramm mit einem breiten Spektrum aus Oper, Operette, Musical und Tanz.

Die Oper Leipzig ist mit über 325 Jahren das drittälteste Opernhaus Europas.

