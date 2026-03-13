Konzerthaus Dortmund verzeichnet Besucherrekord

Dortmund/Berlin (MH) – Das Konzerthaus Dortmund hat in der aktuellen Saison so viele Karten verkauft wie noch nie seit seiner Eröffnung vor fast 25 Jahren. Mit den bisher 69 von 111 Eigenveranstaltungen dieser Spielzeit habe man bereits mehr als 92.000 Zuschauer angezogen. "Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung", sagte Intendant Raphael von Hoensbroech am Freitag.

Eine zentrale Rolle spiele das Programm: "Offenbar gelingt es uns weiterhin zunehmend, mit unseren künstlerischen Angeboten und Geschichten Menschen zu erreichen und zu begeistern", erklärte der Intendant.

Nach einer aktuellen Besucherbefragung würden 99,3 Prozent der Teilnehmer das Konzerthaus empfehlen, ergänzte Marketingleiterin Anne-Katrin Röhm. Mit dem Haus und seinen Konzerten seien 58 Prozent der Befragten "sehr zufrieden" und 35,1 Prozent "ganz besonders zufrieden". "Das ist ein überwältigendes Ergebnis und bestätigt uns darin, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen", betonte Röhm. An der Umfrage nahmen den Angaben zufolge mehr als 4.000 Menschen online teil.

Für Intendant von Heonsbroech bestätigen die Rückmeldungen eine Entwicklung, die er beobachte: "Ich stelle fest, dass die Sehnsucht nach analogen Erlebnissen in Gemeinschaft in unserer heutigen Gesellschaft wächst – wie eine Gegenbewegung zur rasanten Digitalisierung unserer Welt", erklärte er.

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(wa)

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