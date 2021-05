Semperoper: Theiler und Thielemann gehen 2024

Dresden/Berlin (MH) – An der Dresdner Semperoper sollen 2024 sowohl die Leitung des Hauses als auch des Orchesters neu besetzt werden. Das teilte das Sächsische Kulturministerium am Montag mit. Der Vertrag des 2018 angetretenen Intendanten Peter Theiler werde bis zum Ende der Spielzeit 2023/24 verlängert. Der bis dahin laufende Vertrag von Chefdirigent Christian Thielemann werde nicht verlängert. "Unabhängig davon würde ich mich freuen, wenn Christian Thielemann mit seinem weltweit geachteten Profil auch weiterhin der Semperoper künstlerisch verbunden bleibt", sagte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU).

"Die Stille während der Corona-Krise lässt in den Hintergrund treten, dass wir bis heute auf eine erfolgreiche Intendanz von Peter Theiler und auf ein gutes Jahrzehnt der Sächsischen Staatskapelle Dresden mit ihrem Chefdirigenten Christian Thielemann zurückblicken", erklärte Klepsch. Für die Zukunft müssten heute Entscheidungen getroffen werden. "Dazu gehört, dass wir ab der Spielzeit 2024/2025 eine neue Intendanz berufen wollen." Zu dieser Perspektive gehöre auch die Chance, einen neuen Chefdirigenten oder eine Chefdirigentin zu berufen.

"Wir sehen dabei das, was heute gut ist und denken trotzdem an das Übermorgen der Oper. Und eine Oper in zehn Jahren wird eine andere als die Oper von heute sein: Sie wird teilweise neue Wege zwischen tradierten Opern- und Konzertaufführungen und zeitgemäßer Interpretation von Musiktheater und konzertanter Kunst gehen müssen", betonte die Ministerin. Man wolle die Anziehungskraft für das vielfältige Publikum zwischen gewachsenen Stammgästen und neuen Zielgruppen behalten oder steigern. Das gelte auch für das Verhältnis zwischen dem gewohnten Besuch im Opernhaus und der Nutzung digitaler Angebote. "Für diese Zukunftsperspektive findet sich ein gut bestelltes Haus vor, und wir werden nun die Leitung für die Semperoper der nächsten Dekade suchen", schloss Klepsch.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Semperoper Dresden

Link:

➜ http://www.semperoper.de