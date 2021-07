Österreichischer Musiktheaterpreis an Jonas Kaufmann

Steyr/Wien/Berlin (MH) – Mit dem deutschen Tenor Jonas Kaufmann steht ein weiterer Gewinner des Österreichischen Musiktheaterpreises 2021 fest. Der 52-Jährige erhält den Medien-Sonderpreis für sein internationales Verdienst um das Musiktheater, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten. Durch seine Auftritte in TV-Sendungen und Streaming-Aufführungen habe der Sänger maßgeblich dazu beigetragen, dass das Musiktheater auch in Zeiten der Pandemie im Scheinwerferlicht erstrahlt, hieß es.

"Jonas Kaufmann zählt nicht nur zu den gefragtesten Künstlern unserer Zeit", erklärte der Präsident des Musiktheaterpreises, Karl-Michael Ebner. "Er ist ein Meister seiner Klasse – stimmlich, stilistisch und im Hinaustragen des Musiktheaters in eine Welt, die keine physischen Grenzen kennt." Während der kulturellen Zwangspause war der Tenor regelmäßig in Live-Streaming-Projekten der Bayerischen Staatsoper, des Theater San Carlo in Neapel, der Opéra Bastille in Paris und der Wiener Staatsoper zu sehen.

Zu den bisherigen Trägern des Medien-Sonderpreises zählen der polnische Tenor Piotr Beczała (2015), der 2017 verstorbene russische Bariton Dmitri Hvorostovsky (2016) und im vorigen Jahr der österreichische Bass Günther Groissböck.

Der Sonderpreis für das Lebenswerk geht in diesem Jahr an den österreichischen Tenor Heinz Zednik. Die übrigen Preisträger sollen bei der Verleihung am 2. August auf Schloss Lamberg in Steyr verkündet werden. Eine Fachjury wählt sie aus 36 Nominierten in 13 Kategorien.

Der Österreichische Musiktheaterpreis wird seit 2013 für herausragende Leistungen in Oper, Operette, Musical und Ballett verliehen. Veranstalter ist der Verein Art Projekt.

