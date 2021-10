Berliner Kinderkonzerte starten wieder

Berlin (MH) – Nach fast zweijähriger Pause kehren die Kinderkonzerte des Radiosenders rbbKultur und des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin (DSO) wieder zurück. Zum Auftakt der Reihe für Kinder von sechs bis zwölf Jahren sind im November gleich zwei Konzerte geplant, teilte das Orchester am Freitag mit. Das letzte Kinderkonzert hatte am 26. Januar 2020 stattgefunden. Im Juni 2020 wurde ein Kinderkonzert-Video ohne Publikum aufgenommen und online veröffentlicht.

Vor Beginn der Corona-Pandemie waren die rbbKultur-Kinderkonzerte immer gut besucht und häufig ausverkauft, erklärte ein Sprecher des Senders. Für die Veranstaltung am übernächsten Wochenende seien bereits über 75 Prozent der Karten gebucht. Schon vor Beginn des Vorverkaufs habe es viele Nachfragen gegeben. "Das Interesse und der Bedarf sind ungebrochen groß", sagte der Sprecher.

Die Konzertreihe geht in ihre 17. Spielzeit. Am 7. November steht eine Suite aus Sergei Prokofjews Ballett "Cinderella" auf dem Programm, am 28. November erklingen Auszüge aus Engelbert Humperdincks Oper "Hänsel und Gretel". Die Konzerte dauern jeweils eine Stunde ohne Pause. Das übliche "Open House", bei dem die jungen Besucher vor Konzertbeginn die Instrumente kennenlernen und ausprobieren, könne bei den beiden Terminen pandemiebedingt nicht angeboten werden, hieß es. Stattdessen werde man allen Kartenkäufern ein digitales Educationmaterial vorab per E-Mail zusenden. Weitere Kinderkonzerte sind im März, Mai und Juni 2022 geplant.

