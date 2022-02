"Geburtstagsfest für Wolfgang Amadé Mozart"

Samstag, 12. Februar 2022 / 20:15 – 21:45 Uhr

3sat

Musik (Österreich 2022, Erstausstrahlung) Seit 1956 wird in Salzburg jeweils um den Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart am 27. Januar die Mozartwoche veranstaltet. In diesem Jahr musste das Festival coronabedingt abgesagt werden. Deshalb blickt die Sendung auf die Geschichte der Mozartwoche zurück. Durch die Sendung für der Tenor Rolando Villazón, seit 2017 Intendant des Festivals.

Mit hochkarätigen Orchester-, Kammer- und Solistenkonzerten sowie konzertanten und szenischen Opernaufführungen adelt die Mozartwoche Salzburg auch außerhalb der Festspielzeit zur Musik-Weltstadt. Alljährlich lockt sie Musiker und Publikum von allen Kontinenten ins winterliche Salzburg.

Rolando Villazón: "Folgen Sie mir in den Mozart’schen Kosmos und reisen Sie mit mir durch die vergangenen Jahrzehnte der Mozartwoche. Wir haben musikalische Juwelen ausgewählt, dargeboten von den besten Mozart-Interpreten. Feiern Sie mit mir den beliebtesten Komponisten aller Zeiten. Mozart lebt!"

Der Intendant ist auch höchstpersönlich auf der Bühne zu erleben: Sehr unterhaltsam interpretiert das Trio Giulia Semenzato, Rolando Villazón und Luca Pisaroni "Cosa sento! Tosto andate", das bekannte Terzett aus "Le nozze di Figaro" – ein Highlight der digitalen Mozartwoche 2021, mit dem Mozarteumorchester Salzburg unter der Leitung von Keri-Lynn Wilson.

