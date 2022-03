Rebekah Rota wird Wuppertaler Opernintendantin

Wuppertal/Berlin (MH) – Rebekah Rota wird neue Intendantin der Oper Wuppertal. Die US-Amerikanerin wurde am Montag als Nachfolgerin von Berthold Schneider vorgestellt, der den Posten im Sommer 2023 nach dann siebenjähriger Amtszeit abgibt. Rota kommt vom Staatstheater Karlsruhe, an dem sie seit April 2020 als stellvertretende Operndirektorin und seit September 2021 als Opernmanagerin wirkt.

Die künftige Leiterin der Wuppertaler Opernsparte bringt 28 Jahre internationale Erfahrung auf und hinter der Bühne mit. Als Sopranistin war sie in mehr als 40 Rollen an Theatern wie dem Pariser Théâtre des Champs-Élysées und dem Michigan Opera Theatre in Detroit zu erleben. Erfolge als Regisseurin feierte sie unter anderem mit ihren Inszenierungen von "Das Tagebuch der Anne Frank" beim International Penderecki Festival Zabrze und Mozarts "Così fan tutte" an der Michigan Opera. Bei verschiedenen Sonderprojekten, etwa in San Francisco, in Salt Lake City und in Mecklenburg-Vorpommern, hatte sie die künstlerische Leitung. An den Landesbühnen Sachsen war sie als Stellvertretende Chefdisponentin und Referentin des Operndirektors tätig.

Mit Rota habe man "eine ausgewiesene Expertin mit spannendem Hintergrund" für die Wuppertaler Oper gewinnen können, sagte Oberbürgermeister Uwe Schneidewind. "Als Opernmanagerin in Karlsruhe hat sie den Weg zu einem zukunftsorientierten, demokratischen Theater beschritten – ein Thema, das sie auf vielen Ebenen bewegt und das sie auch hier in Wuppertal beschäftigen wird."

Rota strebt eine weitere Öffnung des Theaters in die Gesellschaft an. "Wir wollen nicht elitär sein, sondern offen", sagte sie. "Demensprechend sollte ein Spielplan nicht nur einen Teil des Publikums ansprechen, sondern die Gesellschaft als Ganzes einladen, sich auf Opernstoffe in ihrer ganzen Komplexität einzulassen."

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Wuppertaler Opernintendant geht 2023

(24.06.2021 – 14:17 Uhr)

➜ Weitere Artikel zur Wuppertaler Oper

Link:

➜ http://www.wuppertaler-buehnen.de