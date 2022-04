Regisseur Hellmuth Matiasek (90) gestorben

München/Berlin (MH) – Der österreichische Regisseur Hellmut Matiasek ist tot. Er sei im Alter von 90 Jahren gestorben, schrieb das Münchner Gärtnerplatztheater am Freitag auf seiner Internetseite. Von 1983 bis 1996 war Matiasek Intendant des Hauses. Danach wirkte er bis 2008 als Künstler Leiter der Carl-Orff-Festspiele in Andechs. Von 2000 bis 2003 war er zudem Präsident der Bayerischen Theaterakademie "August Everding".

Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) würdigte Matiasek als einen Titanen des Theaters und echtes Bühnen-Universaltalent. "Im In- und Ausland war er als Regisseur, als Intendant und nicht zuletzt auch als Lehrer überaus erfolgreich und anerkannt", erklärte Blume. Der Kulturstaat Bayern und das Publikum könnten sich sehr glücklich schätzen, Matiasek als Intendanten erlebt zu haben.

Der 1931 in Wien geborene Matiasek studierte Regie und Schauspiel am dortigen Max-Reinhardt-Seminar der Universität für Musik und darstellende Kunst sowie Theaterwissenschaft, Musikwissenschaft, Germanistik und Philosophie an der Universität Wien. Zunächst als Regisseur tätig, übernahm er bereits 1962 seine erste Intendanz am Landestheater Salzburg. Neben seinen festen Engagements inszenierte er als Gast etwa an der Hamburgischen Staatsoper, der Staatsoper Stuttgart, dem Burgtheater Wien sowie bei den Salzburger und den Bregenzer Festspielen. Von 1972 bis 1978 war er auch Direktor der Otto-Falckenberg-Schule für darstellende Kunst in München. Er erhielt unter anderem das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse Deutschlands (1992), den Bayerischen Verdienstorden (1996) und das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich (2016).

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Links:

➜ http://www.stmwk.bayern.de

➜ https://www.gaertnerplatztheater.de