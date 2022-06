Berliner Opernsänger Victor von Halem gestorben

Berlin (MH) – Die Deutsche Oper Berlin trauert um ihr langjähriges Ensemblemitglied Victor von Halem. Wie das Haus am Dienstag unter Berufung auf dessen persönliches Umfeld mitteilte, ist der Bass am vergangenen Samstag nach langer Krankheit gestorben. Er wurde 82 Jahre alt.

Der in Berlin geborene, aber in Portugal und Italien aufgewachsene Sänger war 1965 auf eine Empfehlung Herbert von Karajans an die Deutsche Oper Berlin gekommen. Von 1966 bis 1995 war er dann festes Ensemblemitglied des Hauses. In dieser Zeit erarbeitete er sich alle großen Rollen seines Faches wie Sarastro in Mozarts "Zauberflöte", Rocco in Beethovens "Fidelio" sowie Verdi- und Wagner-Partien. Nach seinem Abschied kehrte er als freischaffender Künstler regelmäßig an die Deutsche Oper und die Berliner Staatsoper zurück.

Während seiner langen Karriere ist von Halem auch in den bedeutendsten Opern- und Konzerthäusern der Welt aufgetreten. So gastierte er an der Mailänder Scala, der New Yorker Carnegie Hall, der Opéra de Paris, der Tokyo Opera und der Wiener Staatsoper sowie in Lissabon, München, Hamburg, Frankfurt, Bonn und Dresden.

2016 verlieh ihm der Senat von Berlin den Ehrentitel "Berliner Kammersänger". Die Deutsche Oper Berlin werde von Halem ein ehrendes Andenken bewahren, hieß es.

