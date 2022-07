Ukrainian Freedom Orchestra – Das Eröffnungskonzert aus Warschau

Sonntag, 31. Juli 2022 / 17:10 – 18:40 Uhr

Musik (Polen 2022, Erstausstrahlung) Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben führende ukrainische Musiker das Ukrainian Freedom Orchestra gegründet. Die Idee zu der Initiative kam von der kanadischen Dirigentin Keri-Lynn Wilson, die das Ensemble auch leitet. "Ich wollte die besten Orchestermusiker der Ukraine zusammenbringen, sowohl innerhalb als auch außerhalb ihres Landes, in einer stolzen Darstellung der künstlerischen Einheit", sagte die 54-Jährige. Am 28. Juli fand in der Polnischen Nationaloper das Eröffnungskonzert einer Tournee statt, die das Orchester durch Europa und die USA führt.

Die Musiker stammen unter anderem aus der Kiewer Nationaloper, dem Nationalen Symphonieorchester der Ukraine, dem Lviv Philharmonic Orchestra und der Kharkiv Opera. Die männlichen Mitglieder im wehrfähigen Alter haben vom ukrainischen Kulturministerium eine Ausnahmegenehmigung für die Teilnahme. Außerhalb der Ukraine kommen die Instrumentalisten aus Ensembles wie dem Tonkünstler Orchester Wien, dem Belgischen Nationalorchester und dem Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Dirigentin Wilson stammt aus Winnipeg, der Stadt mit dem größten Anteil an Ukrainern in Nordamerika. Die Erlöse aus den Konzerten sollen ukrainischen Künstlern zugutekommen.

Auf dem Programm des Eröffnungskonzerts stehen die 7. Symphonie des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov, Frédéric Chopins Klavierkonzert Nr. 2 mit der ukrainischen Pianistin Anna Fedorova und die 4. Symphonie von Johannes Brahms. Die ukrainische Sopranistin Liudmyla Monastyrska singt zudem Leonores Arie "Abscheulicher! Wo eilst du hin?" aus Beethovens Oper "Fidelio".

Weitere Stationen der Konzertreise sind nach den BBC Proms in der Londoner Royal Albert Hall die Münchner Isarphilharmonie, das Konzerthaus Berlin, die Hamburger Elbphilharmonie, Festivals in Edinburgh und Snape (Schottland) sowie in Orange (Frankreich), das Concertgebouw Amsterdam sowie das Lincoln Center New York und abschließend am 20. August das Kennedy Center Washington.

