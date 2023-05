Altinoglu bleibt Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters

Frankfurt am Main/Berlin (MH) – Alain Altinoglu bleibt vier weitere Jahre Chefdirigent des hr-Sinfonieorchesters. Der Franzose (47) hat seinen Vertrag bis einschließlich der Saison 2027/28 verlängert, teilte der Hessische Rundfunk am Mittwoch mit. "Ich bin sehr glücklich und dankbar für die Möglichkeit, meinen musikalischen Weg mit dem hr-Sinfonieorchester Frankfurt fortzusetzen", sagte Altinoglu, der das Ensemble seit 2021 leitet. Mittlerweile fühle er sich in Frankfurt "schon wie zu Hause". Orchestermanager Michael Traub erklärte: "Wir freuen uns über das gegenseitige Vertrauen und dass wir mit Alain langfristig planen und unsere gemeinsamen Ideen umsetzen können."

In der kommenden Spielzeit plant das Orchester 97 Konzerte, davon 90 in Hessen. Der programmatische Schwerpunkt lautet "Nature & Earth" und reicht von Richard Strauss' "Alpensinfonie" und Antonín Dvořáks "In der Natur" über die Filmmusik zur BBC-Dokumentation "Planet Earth" bis zu Anna Thorvaldsdottirs "Metacosmos" und Gustav Mahlers "Lied von der Erde". Chefdirigent Altinoglu wird allein sechs Sinfoniekonzerte leiten. Zusammen mit dem türkischen Pianisten Fazıl Say wird er auch ein Klavier-Duo bilden.

Nach der Corona-Pandemie ist das Publikum zu den Konzerten des hr-Sinfonieorchesters zurückgekehrt. "Unser Ziel war es, die Menschen wieder in die Konzertsäle zu holen und unsere Leidenschaft für Musik zu teilen. Das ist uns zu großen Teilen gelungen", resümierte Orchestermanager Traub. "Im Dezember hatten wir sogar wieder Ticketverkäufe auf Vor-Corona-Niveau. Die neuen Formate und Abos, die wir aufgelegt haben, kommen an."

