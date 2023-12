Theater Bremen bekommt neuen Chordirektor

Bremen/Berlin (MH) – Das Theater Bremen begrüßt zum 1. Januar 2024 zwei Neuzugänge im Musiktheater: Karl Bernewitz wird neuer Chordirektor und Sasha Yankevych neuer Erster Kapellmeister. Das teilte das Haus am Mittwoch mit.

Der 1988 geborene Bernewitz folgt auf Alice Meregaglie, die zum Beginn der Spielzeit 2023/24 an das Staatstheater Darmstadt gewechselt ist. Seitdem wirkte Noori Cho interimistisch als Chordirektorin am Theater Bremen. Bernewitz war seit August 2018 Chordirektor mit Dirigierverpflichtung an den Landesbühnen Sachsen. Zudem leitete er von Februar bis Dezember 2023 den Kammerchor Junges Ensembles Dresden. Von 2015 bis 2018 war er als Stellvertretender Chordirektor am Gärtnerplatz-Theater in München engagiert. In Bremen wird er den Opernchor und den neugegründeten Kinderchor leiten.

Der Ukrainer Yankevych (Jahrgang 1991) ist Conductor Fellow des NDR Elbphilharmonie Orchesters. In der vergangenen Saison debütierte er mit Johann Strauß' Operette "Die Fledermaus" an der Hamburgischen Staatsoper. Momentan absolviert er seinen Masterabschluss in Dirigieren an der Königlich Schwedischen Musikakademie.

