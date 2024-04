Thüringer Bachwochen ziehen 24.300 Besucher an

Erfurt/Berlin (MH) – Die Thüringer Bachwochen 2024 haben rund 24.300 Musikfreunde angezogen. Damit sei es eine der besucherstärksten Ausgaben des Festivals der vergangenen 20 Jahre, bilanzierten die Veranstalter am Sonntag. Zum Abschluss stand am Abend in Weimar Bachs große Messe in h-Moll mit dem französischen Ensemble Pygmalion auf dem Programm.

Das größte Klassikfestival Thüringens wurden in diesem Jahr von Premieren geprägt. Unter anderem gab es die Uraufführung eines Kantaten-Werks, das die US-Amerikanerin Caroline Shaw als "Composer in Residence" binnen einer Woche schuf und damit der Arbeitsweise von Johann Sebastian Bach vor über 300 Jahren folgte.

Intendant Christoph Drescher hat die Thüringer Bachwochen zum 20. und letzten Mal geleitet. "Es war für mich persönlich ein Festival vieler besonderer Begegnungen, mit Stars der Alten Musik ebenso wie mit jungen Künstlern, vor allem aber mit einer wirklich besonderen Community, die explizit auch unser großes Stammpublikum einschließt", sagte er zum Abschied. Drescher wechselt zur Künstleragentur KD Schmid.

Neuer Intendant der Thüringer Bachwochen wird Carsten Hinrichs. Seine Pläne für das Festival, das 2025 vom 11. April bis zum 4. Mai stattfinden soll, will er im Spätherbst präsentieren. Der 1974 geborene Hinrichs studierte Musikwissenschaft, Germanistik und Romanistik in Heidelberg und Köln. Von 2003 bis 2011 wirkte er als Programmplaner und Pressechef bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik und von 2009 bis 2012 bei den Musikfestspielen Potsdam-Sanssouci. Seit 2019 ist er dort Chefdramaturg und seit 2023 stellvertretender Künstlerischer Leiter. Journalistisch arbeitet er als Chefredakteur des Magazins "Rondo".

Die Bachwochen präsentieren seit 2005 jährlich zur Osterzeit rund 50 Konzerte an historischen Wirkungsorten Johann Sebastian Bachs (1685-1750). Neben Auftritten internationaler Bach-Spezialisten finden auch Projekte statt, die lokale Ensembles einbinden. Um ein neues Publikum für die Musik des Barockkomponisten zu begeistern, gibt es viele Veranstaltungen im Crossover-Bereich und an ungewöhnlichen Orten.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu den Thüringer Bachwochen

Link:

➜ http://www.thueringer-bachwochen.de