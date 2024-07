BR-Klassik-Leiter Beaujean bis 2027 wiederberufen

München/Berlin (MH) – Der Programmbereichsleiter von BR-Klassik, Oswald Beaujean, bleibt weitere drei Jahre im Amt. Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat den 63-Jährigen am Montag für eine neue Amtsperiode von Oktober 2024 bis August 2027 berufen, teilte der Sender mit. Beaujean trägt seit 2012 die Verantwortung für journalistische und künstlerische Inhalte rund um die klassische Musik in Radio, Fernsehen und Onlineangebot des Bayerischen Rundfunks. Sein Vertrag endet mit dem Eintritt in den Ruhestand.

Der gebürtige Aachener studierte Germanistik, Geschichte, Philosophie und Musikwissenschaft. Nach Stationen bei der Aachener Volkszeitung, der Bonner Rundschau und dem Westdeutschen Rundfunk kam er 1988 als Musikredakteur zum Bayerischen Rundfunk. Unter Beaujeans Leitung wurde der Programmbereich crossmedial ausgebaut und BR-Klassik als medienübergreifende Marke etabliert. Von 2016 bis Ende 2022 hatte er zudem, gemeinsam mit Meret Forster, die künstlerische Leitung des Internationalen Musikwettbewerbs der ARD inne.

